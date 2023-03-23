Во время обстрела ВС РФ военной инфраструктуры ВСУ в Запорожье 22 марта одна из украинских противоракет попала в жилой дом.
Чтобы обвинить Россию в атаке гражданского объекта, местные пропагандисты опубликовали в соцсетях фотографию многоквартирного дома, из крыши которого торчит некий объект, похожий на реактивный боеприпас.
"Допустим, ракета не взорвалась по какой-то причине, что уже странно, но законы физики, а ещё прочность крыши панельной девятиэтажки таковы, что под воздействием удара, даже без взрыва, ракета просто бы саморазрушилась, а не застряла", — возмущается в своём Telegram-канале в военный эксперт Юрий Подоляка.
Вскоре в городской администрации Запорожья подтвердили, что загадочный объект на крыше является солнечной панелью, сфотографированной с непривычного ракурса.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.