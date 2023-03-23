Медведев: возможный арест Путина за рубежом будет означать объявление войны

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Гипотетический арест российского лидера Владимира Путина за рубежом по требованию Международного уголовного суда (МУС) будет рассматриваться в качестве объявления войны, следует из заявления заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Комментируя высказывание главы Минюста ФРГ Марко Бушмана о готовности арестовать Путина, "если его нога ступит на территорию Германии", Медведев подчеркнул: при таком сценарии Берлин столкнётся с негативными последствиями.

"Все наши средства полетят в бундестаг, в офис канцлера и так далее", — уточнил политик в беседе с ведущими СМИ России.

Как пояснил зампред Совбеза, представители МУС провоцируют эскалацию, ухудшая и без того напряжённые отношения РФ и Запада.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой из-за подозрений в "незаконном вывозе детей" с Украины.