Гипотетический арест российского лидера Владимира Путина за рубежом по требованию Международного уголовного суда (МУС) будет рассматриваться в качестве объявления войны, следует из заявления заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Комментируя высказывание главы Минюста ФРГ Марко Бушмана о готовности арестовать Путина, "если его нога ступит на территорию Германии", Медведев подчеркнул: при таком сценарии Берлин столкнётся с негативными последствиями.
"Все наши средства полетят в бундестаг, в офис канцлера и так далее", — уточнил политик в беседе с ведущими СМИ России.
Как пояснил зампред Совбеза, представители МУС провоцируют эскалацию, ухудшая и без того напряжённые отношения РФ и Запада.
Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой из-за подозрений в "незаконном вывозе детей" с Украины.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.