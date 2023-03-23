Полковник Матвийчук: войска НАТО готовятся к вторжению на территорию России

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Увеличение военной группировки Североатлантического альянса у границ России говорит о подготовке НАТО к вторжению, заявил бывший разведчик-спецназовец, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он уверен, что сейчас в штабах западного военного блока идёт проработка различных вариантов нападения.

По мнению эксперта, удар будет нанесён через территорию Белоруссии по Смоленску и Москве. Что касается атаки через прибалтийские страны, Матвийчук считает её маловероятной, но заверил: такой вариант командованием ВС РФ также учитывается.

"Пока признаков активной фазы подготовки вторжения на территорию РФ не наблюдается", — уточнил полковник в интервью изданию URA.RU.

Специалист отметил, что для нападения альянсу предстоит сначала преодолеть Белоруссию, но она является Союзным государством, а потому Россия имеет право применить всю свою военную мощь для отражения атаки.