Антонов ответил США на слова об урановых боеприпасах: всё отчетливее маячит ядерный Армагеддон

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Дипломатический представитель России в США Анатолий Антонов заявил, что США и некоторые страны Запада решили поставлять боеприпасы с обеднённым ураном в Киев, что может привести к непредсказуемым последствиям для мира.

По словам Антонова, такой шаг может подвести мировое сообщество к опасной черте, за которой становится всё более заметной угроза ядерной катастрофы.

"Похоже, "просвещённый" Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к опасной черте, за которой всё отчетливее маячит ядерный Армагеддон", — цитирует посла официальный Telegram-канал Посольства РФ.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление представителей Белого дома о том, что Вашингтон не поставляет ВСУ боеприпасы с объединённым ураном, однако не видит в этом никой "радиоактивной" проблемы.