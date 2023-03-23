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Антонов ответил США на слова об урановых боеприпасах: всё отчетливее маячит ядерный Армагеддон

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Мир

Дипломатический представитель России в США Анатолий Антонов заявил, что США и некоторые страны Запада решили поставлять боеприпасы с обеднённым ураном в Киев, что может привести к непредсказуемым последствиям для мира.

Антонов ответил США на слова об урановых боеприпасах: всё отчетливее маячит ядерный Армагеддон

По словам Антонова, такой шаг может подвести мировое сообщество к опасной черте, за которой становится всё более заметной угроза ядерной катастрофы.

"Похоже, "просвещённый" Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к опасной черте, за которой всё отчетливее маячит ядерный Армагеддон", — цитирует посла официальный Telegram-канал Посольства РФ.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление представителей Белого дома о том, что Вашингтон не поставляет ВСУ боеприпасы с объединённым ураном, однако не видит в этом никой "радиоактивной" проблемы.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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