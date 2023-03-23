Вашингтон не поставляет Украине боеприпасы с объединённым ураном, но и не видит в них "ничего радиоактивного", заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, обычно администрация США не раскрывает детали поставок оружия киевскому режиму, но в контексте урановых боеприпасов решила сделать исключение.
"Обычно мы не раскрываем подробности о направляемых боеприпасах, но мы не поставляем боеприпасы с обеднённым ураном, — заявил Кирби пулу журналистов Белого дома. — Это вооружение обычного типа и используется уже десятилетиями".
Как подчеркнул Кирби, американские специалисты провели всевозможные тесты и выяснили, что оружие "не радиоактивно".
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.