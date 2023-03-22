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В Одессе сотрудники военкоматов вскрывают двери отмычками, чтобы вручить повестку

1:20
Мир

Сотрудники военкоматов в Одессе вскрывают двери отмычками, чтобы вручить повестки призывникам, сообщается в Telegram-канале местного издания "Думская".

В Одессе сотрудники военкоматов вскрывают двери отмычками, чтобы вручить повестку

В записи, сделанной камерой наблюдения, видно, как мужчины в украинской военной форме вскрывают металлическую дверь частного дома, которая ведёт во внутренний двор дома, чтобы вручить повестки.

Украинские СМИ неоднократно сообщали о жестокости призыва в стране. Известно, что военные используют машины скорой помощи для транспортировки призывников в пункты сбора, а повестки раздают не только полицейские, но и сотрудники коммунальных служб. Многие украинцы отказываются от официального трудоустройства, поскольку опасаются получения повестки на рабочем месте. В свою очередь украинские военные отмечают, что граждане не желают общаться с сотрудниками военкоматов на дому, поэтому они вынуждены применять различные методы, чтобы вручить повестки.

Такой подход вызвал критику со стороны некоторых общественных деятелей и политиков, которые считают подобные действия нарушением прав граждан.

Ранее сообщалось, что один из военкоматов Одессы пятый день удерживает призывников, угрожая их мобилизовать на фронт.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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