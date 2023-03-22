Молодёжь США массово отказывается от религии

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

Под влиянием новых культурных норм американская молодёжь становится равнодушна к религии.

По информации социологических служб, почти четверо из десяти граждан США (38%) в возрасте от 18 до 29 лет не идентифицируют себя с религиозным сообществом.

Ранее Дональд Трамп заявил, что власти США собираются его арестовать.

Как сообщает издание argumenti.ru, в 2021 г. равнодушных в вопросам веры молодых людей насчитывалось 34%. За два последних года этот показатель увеличился на 4%.

Среди людей в возрасте от 30 до 49 лет нерелигиозными себя считают 32%, что больше на 6% по сравнению с 2016 годом.