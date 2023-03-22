Россия и Грузия близки к возобновлению прямого авиасообщения — Госдума

1:26 Your browser does not support the audio element. Мир

В самое ближайшее время Россия и Грузия смогут возобновить авиасообщение. Об этом рассказали в Государственной Думе.

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, уже в ближайшее время Россия и Грузия могут возобновить прямое авиасообщение. Более того, граждане Грузии получат возможность посещать Россию без виз.

"Я разговаривал со многими чиновниками самого высокого уровня, в том числе по тем вопросам, которые мы с вами затрагивали, — поведал он на форуме "Перспективы развития экономических отношений между Россией и Грузией". — Очень щепетильные вопросы, которые нам с вами надо решать — авиасообщение и отмена виз в России. Должен сказать, что мы с вами на пороге этих решений".

Калашников не знает, когда данные решения состоятся. С 8 июля 2019 года, в соответствии с указом президента Владимира Путина, российские авиакомпании перестали осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Тогда же были приостановлены и полёты грузинских авиакомпаний в Россию. Это случилось после того, как 20 июня 2019 года несколько тысяч человек провели антироссийский митинг у здания парламента в Тбилиси.