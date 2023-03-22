Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможные поставки снарядов с обеднённым ураном на Украину и подчеркнул, что в таком случае Москва предоставит Минску боеприпасы с настоящим ураном.
"Если они (Запад. — Прим. ред.) безумцы, то они дадут этому процессу толчок. Это самое страшное и опасное. От безумства нужно уходить в сторону", — предупредил Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что как только эти боеприпасы взорвутся около позиций российской армии, ответ Москвы будет страшным для всей планеты. У России есть не только обеднённый уран, подчеркнул Лукашенко.
"Этот тренд эскалации и начинать не надо", — указал он в беседе с журналистами.
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