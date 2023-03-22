Лукашенко заявил о страшном ответе России в случае применения ВСУ боеприпасов с ураном

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможные поставки снарядов с обеднённым ураном на Украину и подчеркнул, что в таком случае Москва предоставит Минску боеприпасы с настоящим ураном.

"Если они (Запад. — Прим. ред.) безумцы, то они дадут этому процессу толчок. Это самое страшное и опасное. От безумства нужно уходить в сторону", — предупредил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что как только эти боеприпасы взорвутся около позиций российской армии, ответ Москвы будет страшным для всей планеты. У России есть не только обеднённый уран, подчеркнул Лукашенко.

"Этот тренд эскалации и начинать не надо", — указал он в беседе с журналистами.