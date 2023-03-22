Белый дом заявил, что Китай не является "беспристрастным" участником украинского конфликта

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В Белом доме убеждены, что попытки Китая выглядеть нейтральным или беспристрастным игроком в конфликте на Украине беспочвенны. Поднебесная вводит мир в заблуждение.

В ходе военного конфликта, который продолжается уже почти 13 месяцев, Пекин постоянно позиционирует себя в качестве стоящего над схваткой арбитра. Однако он никогда не осуждал СВО и часто продвигал российскую версию этого конфликта. В прошлом месяце Китай предложил мирный план, который Украина и Запад быстро отвергли, поскольку он выгоден в таком виде России. А теперь председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию.

"Президент Си проделал огромный путь до Москвы, ни разу не поговорив с президентом Зеленским, не посетив Украину и не узнав её позицию, — цитирует Washington Examiner официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби. — Он и его режим продолжают повторять тезисы российской пропаганды о том, что это война Запада против России и что это какая-то экзистенциальная угроза. Это просто чушь!"

Китай и Россия сблизились во многом из-за того, что их раздражает лидерство США во всём мире, как полагает Кирби. Си Цзиньпин видит в Путине потенциального союзника в борьбе против мировой гегемонии США, а Путин видит в китайском лидере "спасательный круг", так как его спецоперация даже близко не пошла по тому плану, который был изначально задуман.