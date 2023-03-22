Актёр Сэм Нилл: если бы Россией управляла женщина, конфликта на Украине не произошло бы

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Актёр Сэм Нилл полагает, что если бы Россией управляла женщина, военного конфликта на Украине не произошло бы. Надо чаще продвигать прекрасный пол на руководящие посты.

Ветеран Голливуда Сэм Нилл всё ещё морально не оправился после ухода в отставку премьер-министра своей родной Новой Зеландии Джасинды Ардерн в начале этого года, которую сам актёр считал лучшим руководителем страны за всю историю. 75-летний Нилл заявил, что к СВО на Украине привело "слишком большое количество тестостерона". И конфликт никогда бы не начался, если бы Россией руководила женщина.

"Я думаю, что женщины, вообще говоря, лучшие артисты, чем мужчины, и мне всегда нравилось работать с талантливыми женщинами, — цитирует Нилла Evening Standard. -. Я хотел бы, чтобы женщины управляли большинством стран. Я подозреваю, что сейчас не было бы проблем с Украиной, если бы Россией руководила женщина. Это произошло из-за слишком большого количества тестостерона".

Сэм Нилл более всего известен по главной роли в фильме Стивена Спилберга "Парк Юрского периода". Также он привлёк к себе внимание публичной борьбой с редким типом рака крови. Сейчас артист находится в стадии ремиссии.