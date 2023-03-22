Читатели DM выступили против поставок снарядов с ураном Киеву: "Нами управляют идиоты"

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Лондон не должен провоцировать эскалацию украинского конфликта, поставляя Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. Такое мнение выразили читатели британского издания Daily Mail.

Они осудили решение правительства Великобритании передать Вооружённым силам Украины (ВСУ) снаряды, начинённые опасным веществом. Пользователи назвали такой шаг Лондона "гиблым делом".

"Нами управляют идиоты. Это не наш конфликт, не наша страна", — подчеркнул один из комментаторов.

С его позицией согласились и другие читатели. Они добавили, что британские политики, желающие отравить мирных жителей ураном, лишились всех моральных ценностей. Как пояснили пользователи, Лондону нужно перестать выполнять все требования украинского президента Владимира Зеленского.

Подписчики призвали руководство Великобритании переключиться с конфликта вокруг Украины на внутренние проблемы королевства.

Ранее военспец Валерий Мухин заявил, что поставки снарядов с ураном способны превратить украинские танки в грозное оружие против ВС РФ.