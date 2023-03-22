Бартош заявил о возможном прибытии на Украину лётчиков-добровольцев из НАТО

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Если Украина получит от Запада современные истребители, то ими будут управлять пилоты из стран НАТО, которых предварительно уволят. Об этом предупредил военный аналитик Александр Бартош.

Он подчеркнул, что так называемые лётчики-добровольцы прибудут на Украину из состава Военно-воздушных сил США, Великобритании, Германии, Франции.

"Для маскировки эти лётчики будут объявлены уволенными в запас, приедут туда в качестве добровольцев и будут использоваться в боевых действиях на современной авиационной технике", — сказал Бартош в беседе с URA.RU.

Кроме того, пилоты ВВС Украины уже проходят обучение на западной авиации для работы с американскими F-16, отметил аналитик.