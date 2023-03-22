Модернизированный танк Т-62М, который используется ВС РФ в ходе специальной военной операции, получил новый прицел 1ПН96МТ-02. Российская боевая машина превосходит большинство украинских. Об этом информирует американское издание Military Watch.
"Прицел 1ПН96МТ-02 по-прежнему обеспечивает гораздо большую осведомлённость о ситуации, чем базовые Т-62М или подавляющее большинство танков, находящихся на вооружении Украины", — отмечается в публикации.
Новый прицел позволяет обнаруживать цели в тёмное время суток на расстоянии до двух километров, в то время как большинство украинской техники эксплуатируется без тепловизоров.
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