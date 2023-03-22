Китай не ведёт переговоров с марионетками США, заявил политолог, историк и публицист Григорий Миронов в ответ на предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга о встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина.
Ранее Столтенберг заявил, что китайской стороне необходимо выслушать позицию Киева по вопросу спецоперации на Украине. По словам Миронова, Токио "не к лицу" размениваться на подобные "беседы".
"США привыкли помыкать своими колониями, а теперь уже и на Китай замахнулись. "Понимать" Зеленского в Поднебесной не начнут. И Си Цзиньпин не будет проводить встречу с главой киевского режима. КНР переговоров с марионетками Вашингтона не ведёт и вести не может — это просто не к лицу такой великой державе, как Китай", — пояснил эксперт в беседе с ""ПолитРоссией"".
По словам политолога, вопрос даже не в том, что Китай как-то обратит внимание на Киев и Зеленского, а в том, что гегемонии США угрожает союз Пекина и Москвы после встречи Си Цзиньпина в российским президентом Владимиром Путиным.
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