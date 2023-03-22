Япония не увидела "мирных" шагов РФ в СВО и раскритиковала Китай за план по Украине

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Правительство Японии заявило, что Россия, по их мнению, не проявляет никаких признаков того, что она предпринимает шаги в сторону мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно высказал эту точку зрения на регулярной пресс-конференции в Токио.

"Председатель Си Цзиньпин посетил Россию и подтвердил, что Китай и Россия остаются едины. Вместе с тем "вторжение" на Украину продолжается, и нет никаких признаков того, что Россия предпринимает шаги в направлении мира", — сказал генсек на конференции в Токио.

Кроме того, Мацуно возмутил "мирный план" Китая по Украине, а точнее отсутствие в нём требования к России "немедленно вывести войска с территории" Незалежной.