Венгерские власти заявили, что не будут поддерживать какие-либо инициативы Украины в направлении вступления в Евросоюз и НАТО.
Будапешт потребовал от Киева закрепить права венгерского меньшинства на Украине, сообщили в Министерстве иностранных дел Венгрии.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что, несмотря на попытки вовлечения Венгрии в конфликт на Украине, Будапешт не будет поставлять оружие в Киев.
При этом он подчеркнул, что давление на Венгрию в этом вопросе продолжает увеличиваться.
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