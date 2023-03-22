Венгры выдвинули ультиматум Киеву для вступления Украины в НАТО и ЕС

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Венгерские власти заявили, что не будут поддерживать какие-либо инициативы Украины в направлении вступления в Евросоюз и НАТО.

Будапешт потребовал от Киева закрепить права венгерского меньшинства на Украине, сообщили в Министерстве иностранных дел Венгрии.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что, несмотря на попытки вовлечения Венгрии в конфликт на Украине, Будапешт не будет поставлять оружие в Киев.

При этом он подчеркнул, что давление на Венгрию в этом вопросе продолжает увеличиваться.