WSJ: отношения России и Китая бросают вызов Западу. Путин заручился поддержкой развивающихся стран

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Из-за визита главы Китая Си Цзиньпина в Москву и личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Западе случился "переполох", сообщили американские аналитики.

По их словам, Вашингтон и его союзники очень обеспокоены поддержкой Путина со стороны развивающихся стран.

"Си Цзиньпин и Владимир Путин осудили так называемый возглавляемый США геополитический порядок и заручились поддержкой своего видения многополярного мира, особенно среди развивающихся стран", — заявили аналитики Wall Street Journal.

По мнению авторов, Белый дом рассматривает союз России и Китая как угрозу однополярному миру, в котором Вашингтон не хочет терять статус гегемона.