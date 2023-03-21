Британцы призвали своё правительство одуматься после предупреждения Путина насчёт поставок снарядов с ураном

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир

Предупреждение российского лидера Владимира Путина насчёт соответствующего ответа на намерение Британии передать Киеву снаряды с обеднённым ураном не на шутку напугало британцев.

Читатели Twitter-аккаунта* телеканала Sky News считают, что заявление об отправке боеприпасов с обеднённым ураном мог сделать только сумасшедший, желающий развязать Третью мировую войну.

Пользователи посетовали, что Британия не сделала для себя никаких выводов относительно того, что в своё время произошло в Ираке и Афганистане, и убедительно попросили своё правительство "не вмешиваться" и не играть в такие игры с Россией, потому что это определённо ничем хорошим не кончится.

"Не впутывайте меня и мою семью в эти игры! Я презираю нынешнее правительство Великобритании. Не лезьте!" — написал один из читателей. "Мы безнаказанно травили иракцев и афганцев, но тот же трюк с Россией нам с рук не сойдет. Только попробуйте", — добавил другой.

Британцы напомнили, что поставка Киеву снарядов с обеднённым ураном станет военным преступлением, за которое придётся отвечать перед международным судом. Читатели в очередной раз призвали подумать о мирных переговорах вместо стремления к эскалации.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.