Эксперт: "Российское направление — приоритетное в международной стратегии КНР"

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Поездка Си Цзиньпина в Москву, безусловно, имеет символическое значение. Это его первый зарубежный визит после своего переизбрания председателем КНР 10 марта 2023. Во многом подобные визиты дают намёк на приоритетные направления внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии. Особенно это ценно в условиях серьёзного давления на Пекин со стороны западных стран.

Китайское руководство подобным жестом, с одной стороны, демонстрирует независимость своих решений от влияния западных партёров, а с другой стороны, определяет российское направление в качестве приоритета своей международной стратегии, считает директор по развитию бизнеса в корпорации "Синергия" Олег Ремыга.

До последнего времени Пекин формулировал свою позицию нейтрально по ключевым вопросам международной повестки, что во многом обуславливалось внутренним электоральным циклом. Теперь же Си Цзиньпин был переизбран на ключевые позиции — генеральным секретарем Коммунистической партии Китая (в октябре 2022 года) и председателем КНР (10 марта 2023 года).

Пройдя предсказуемые, но формально важные этапы подтверждения своих властных полномочий, Си Цзиньпин сможет сформулировать свое отношение к ключевым вызовам глобальной политической и экономической повестки.

Безусловно, отношения с Россией, специальная военная операция, формирование архитектуры сотрудничества с Европой и США, Тайвань — на все эти вызовы необходимо давать ответы. Пекин, видимо, решил начать с первых двух вопросов, хотя, по большому счёту, они тесно связаны и с остальными вызовами.

Отдельно оценил эксперт и реакцию Запада.

"Скорее всего, западные комментаторы расценят визит председателя КНР в качестве опосредованной поддержки внешнеполитических и военных действий России, что будет сопровождаться солидной долей критики и давления со стороны западных СМИ", — отметил Олег Ремыга.