США передадут Киеву ЗРК Patriot быстрее, чем планировал Вашингтон. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
В качестве причины в Белом доме назвали сокращение срока обучения бойцов ВСУ американскими инструкторами, уточнили журналисты.
"Системы противоракетной обороны Patriot будут доставлены на Украину раньше, чем изначально планировалось", — сказано в сообщении.
Уточняется, что заявленный курс подготовки украинских военных, который проводится на военной базе в штате Оклахома, был уменьшен до 8 недель вместо первоначально анонсированных 10 недель.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.