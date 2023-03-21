CNN: Украина получит от США ЗРК Patriot раньше, чем планировалось

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США передадут Киеву ЗРК Patriot быстрее, чем планировал Вашингтон. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В качестве причины в Белом доме назвали сокращение срока обучения бойцов ВСУ американскими инструкторами, уточнили журналисты.

"Системы противоракетной обороны Patriot будут доставлены на Украину раньше, чем изначально планировалось", — сказано в сообщении.

Уточняется, что заявленный курс подготовки украинских военных, который проводится на военной базе в штате Оклахома, был уменьшен до 8 недель вместо первоначально анонсированных 10 недель.