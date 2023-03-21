В Белом доме назвали сближение России и Китая браком по расчёту

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Координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби оценил отношения Пекина и Москвы на фоне рабочей поездки председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

"Мы не рассматриваем эти переговоры как нечто большее, чем брак по расчёту", — сказал политик, слова которого приводит MSNBC.

Вместе с этим чиновник признал, что отношения между Китаем и РФ укрепляются.

По мнению Кирби, руководителю КНР необходима связь с российским коллегой Владимиром Путиным для ослабления влияния Вашингтона в мире. Президент РФ же хочет получить от Пекина военную помощь, отметил координатор Белого дома.

Ранее американский политолог Томас Грэм назвал тёплую встречу Си Цзиньпина и Путина в Москве последним предупреждением главе США Джо Байдену.