Кнутов: атака китайскими БПЛА по Крыму связана с визитом главы КНР в РФ

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Военный специалист, эксперт по оружию Юрий Кнутов связал инцидент с атомными бомбардировщиками США и атака дронов на Крым с визитом главы КНР в РФ.

Кнутов заявил, что США хотели продемонстрировать свою силу с помощью бомбардировщика В-52 у границ РФ. Делается это, по словам эксперта, чтобы показать, что США являются единственной сверхдержавой. Однако попытка не удалась, потому что Россия продемонстрировала свою готовность защищать воздушное пространство РФ.

Практически параллельно с бомбардировщиком началась атака дронов на Крым. Эти события Кнутов связывает с беспокойством США по поводу укрепления отношений между Москвой и Пекином.

"Атака на Джанкой осуществлена Украиной китайскими дронами. Конечно, это было сделано специально. Противник хотел показать: пока вы принимаете руководителя Китая, они нам продают свои разведывательные дроны, которые используются для террора", — объяснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Кнутов отметил, что такие БПЛА можно свободно заказать из Китая за 10-15 тыс. долларов. То, что беспилотники были заряжены шрапнелью говорит о том, что целью Киев выбрал именно мирное население.