Посол Польши Ян Росцишевский выдал планы Варшавы занять Западную Галицию

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Польский посол в Париже Ян Росцишевский заявил, что Варшава готова вступить в прямой конфликт с Москвой, если киевскому руководству не удастся отстоять свою "независимость". Вскоре посольство во Франции опровергло эти слова, объяснив, что их "интерпретировали в отрыве от контекста".

Однако, по мнению сербского обозревателя Марко Лакича, Росцишевский раскрыл истинные планы Варшавы на Украине. Западные страны намерены передать Польше Западную Галицию. В состав исторического региона входят Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области.

"Посол Польши во Франции открыто сказал то, о чем месяцами молчали. <…> Когда поляки говорят о возможном вступлении в конфликт, они думают о Западной Галиции", — указал Лакич в материале для издания Политика.

Аналитик убеждён, что власти Незалежной дорого заплатят за предоставленное вооружение. Однако больше всего Киев должен именно Варшаве, которая поставила на Украину наибольший объём военной помощи после США.

"Если сценарий ослабления России руками украинцев провалится, то Запад приступит к плану Б. <…> Польша намеревается включиться в конфликт, отправив свои войска. А если говорить точнее, то Польша возьмёт себе то, что, по её мнению, ей принадлежит", — отметил Лакич.