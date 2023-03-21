Экс-президент Польши Квасьневский заявил, что украинский конфликт будет долговременным

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Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что украинский конфликт будет долговременным.

Квасьневский сказал, что пока продолжается украинский конфликт, Польше нужно быть готовой к ограниченной безопасности.

"К сожалению, я убежден, что этот конфликт может затянуться. Надежды на то, что он завершится в этом году, довольно ограничены", — сказал он в интервью RMF FM.

Он также добавил, что конфликт на Украине смещает "угрозу для Польши на несколько сотен километров к востоку".