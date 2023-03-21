Полковник ВС США Макгрегор заявил, что ВСУ совершают слишком много ошибок в ходе СВО на Украине

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Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в настоящее время президент США Джо Байден стоит перед главным вопросом о том, как выйти из украинского кризиса при тяжёлом положении ВСУ. Украинские военные находятся в критическом состоянии и не смогут продержаться в течение длительного времени. Об этом эксперт рассказал в интервью на YouTube-канале Redacted.

"Этот конфликт складывается не лучшим образом для Запада. Я считаю, что президент Байден и его советники прекрасно осознают это. Вопрос состоит в том, как они будут выходить из него?" — спросил он.

По словам Макгрегора, это происходит из-за того, что Украина допускает слишком много ошибок в ходе военных действий, фактически обрекая себя на поражение.

Спикер высказал мнение, что США могут завершить украинский кризис только через переговоры с Россией без предварительных условий. Он подчеркнул, что независимо от действий Запада на текущем этапе, они не смогут получить того, что рассчитывали извлечь из конфликта.

"Они (администрация Байдена) не хотят говорить правду. Все продолжают придерживаться версии, что Киев всё делает правильно и в конечном итоге одержит победу. <…> Это всё вздор", — высказался Макгрегор.