Авторы британского издания Economist сравнили работу российских систем ПВО с "чёрной магией".
Ссылаясь на источники в сфере обороны Украины журналисты пишут, что Москва занимается чёрной магией в сфере электромагнитной обороны.
"Они могут подавлять сигналы, воздействовать на GPS, посылать дроны на неправильную высоту, просто чтобы они падали с неба", — приводит Economist слова источника.
Источник также отметил, что скоро Киев получит нечто "значительное и с высокотехнологическими мощностями". Однако даже это не облегчит Украине борьбу с Россией, добавил источник издания.
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