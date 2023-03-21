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Economist: на Украине работу российских систем ПВО обвинили в "чёрной магии"

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Мир

Авторы британского издания Economist сравнили работу российских систем ПВО с "чёрной магией".

Economist: на Украине работу российских систем ПВО обвинили в "чёрной магии"

Ссылаясь на источники в сфере обороны Украины журналисты пишут, что Москва занимается чёрной магией в сфере электромагнитной обороны.

"Они могут подавлять сигналы, воздействовать на GPS, посылать дроны на неправильную высоту, просто чтобы они падали с неба", — приводит Economist слова источника.

Источник также отметил, что скоро Киев получит нечто "значительное и с высокотехнологическими мощностями". Однако даже это не облегчит Украине борьбу с Россией, добавил источник издания.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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