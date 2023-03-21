Military Watch: истребитель МиГ 1.42 был дороже Су-57 ВКС РФ

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Стоимость серийного производства советского истребителя пятого поколения, разрабатываемого под кодовым названием МиГ 1.42, могла быть выше российского Су-57. Об этом пишет Military Watch.

Согласно публикации, этот истребитель, который задумывался как конкурент американского F-22 Raptor, планировалось принять на вооружение между 2000 и 2005 годами. Предшественник Су-57 должен был достигать скорости 2,6 Маха и оснащаться радаром Н014, который обеспечивал обнаружение целей на расстоянии до 420 километров.

"Однако очень амбициозные характеристики МиГ 1.42 обошлись дорого, и стоимость производства одного самолёта составила бы около 70 миллионов долларов (в долларах 2020 года). Если бы Россия достроила его и запустила в производство, это частично повлияло бы на снижение эффективности всей российской оборонной промышленности после распада Советского Союза", — пишет издание.

В 1991 году была проведена защита эскизного проекта и макета перспективного самолёта. Прототип с кодовым названием 1.42 был построен в 1994 году и использовался для статических испытаний. В 1996 году был выпущен доработанный самолёт под названием 1.44. Первый полёт МиГ 1.44 состоялся в 2000.