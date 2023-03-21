Подоляк: любая попытка заморозить украинский конфликт будет разъедать мировую безопасность

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что любая попытка "заморозить" украинский конфликт будет разъедать мировую безопасность.

Подоляк написал, что если конфликт на Украине будет "заморожен", то это лишь затянет его разрешение. Он добавил, что затяжной конфликт в "сердце Европы" приведёт к "разъеданию основ глобальной безопасности".

"Любая попытка "заморозить конфликт", перевести его в затяжной формат", прекратить огонь будет означать одно — наличие незаконченной войны, тлеющей в сердце Европы, и постоянное разъедание основ глобальной безопасности", — написал Подоляк в Twitter*.

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