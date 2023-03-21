Exxpress: США подвергают опасности весь мир, отправляя свои бомбардировщики к российской границе

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Маневрирование ядерных бомбардировщиков США неподалёку от российской границы ставит под угрозу всю планету. Об этом пишет австрийское издание Exxpress.

Авторы подчеркнули, что управление бомбардировщиками происходит из Вашингтона, и Белый дом, действуя таким образом, ходит по лезвию ножа, подвергая смертельной опасности весь мир.

"Такие опасные маневры не могут проходить без ведома Вашингтона, так как малейший инцидент может спровоцировать Третью мировую войну и тем самым погрузить планету в апокалипсис", — говорится в статье.

Журналисты напомнили, что американские самолёты B-52 могут быть оснащены ядерными крылатыми ракетами AGM-28 "Hound Dog", ядерные боеголовки которых обладают разрушительной мощью, эквивалентной 1,1 мегатоннам тротила.

Читатели издания подвергли жёсткой критике действия США, справедливо заметив, что если бы Россия вела себя подобным образом, направляя свои самолёты к границе США, они бы этого точно терпеть не стали.