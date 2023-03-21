Гленн Гринвальд: США готовы к полному уничтожению Украины ради ослабления России

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Вашингтон осознаёт, что конфликт на Украине завершится полным уничтожением страны, однако США готовы пойти на это ради противостояния с Россией, сообщил американский журналист Гленн Гринвальд.

"Они хотят не защищать Украину, а, наоборот, ею пожертвовать. Они хотят уничтожить Украину, если сочтут, что это поможет их геополитической цели — ослабить Россию", — указал он в интервью Fox News.

Гринвальд убеждён, что Киев является пешкой Вашингтона, поэтому в интересах руководства Незалежной — начать переговоры с российской стороной как можно быстрее.