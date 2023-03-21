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Bild*: чиновник НАТО заявил о намерении ВСУ прорвать сухопутный мост в Крым

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Мир

Ближайшие полгода станут ключевым периодом в конфликте на Украине. К масштабному наступлению украинской армии готовится не только Киев, но и страны коллективного Запада. Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности в беседе с немецким изданием Bild*.

Bild*: чиновник НАТО заявил о намерении ВСУ прорвать сухопутный мост в Крым

Запад поставляет Украине около 500 танков и бронетранспортёров, которые будут использоваться для наступления в мае, указал он. По словам чиновника, главная цель ВСУ состоит в "разрушении" сухопутного моста в Крым.

"В настоящее время партнёры Украины дают всё необходимое для проведения успешного контрнаступления. <...> Киев имеет право вернуть себе всю украинскую территорию", — сказал он.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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