Bild*: чиновник НАТО заявил о намерении ВСУ прорвать сухопутный мост в Крым

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Ближайшие полгода станут ключевым периодом в конфликте на Украине. К масштабному наступлению украинской армии готовится не только Киев, но и страны коллективного Запада. Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности в беседе с немецким изданием Bild*.

Запад поставляет Украине около 500 танков и бронетранспортёров, которые будут использоваться для наступления в мае, указал он. По словам чиновника, главная цель ВСУ состоит в "разрушении" сухопутного моста в Крым.

"В настоящее время партнёры Украины дают всё необходимое для проведения успешного контрнаступления. <...> Киев имеет право вернуть себе всю украинскую территорию", — сказал он.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.