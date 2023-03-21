Mash: MQ-9 Reaper разведывал обстановку для ударов дронами ВСУ по порту Туапсе

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Американский беспилотник MQ-9 Reaper, который рухнул в воды Чёрного моря, мог участвовать в подготовке предстоящего нападения украинских дронов на порт Туапсе. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

По их данным, MQ-9 разведывал обстановку для того, чтобы ВСУ могли нанести удары морскими и воздушными дронами. А затем американский беспилотник должен был координировать их для отлёта на базу.

Однако командование России узнало о готовящейся атаке заранее: корабли Черноморского флота были приведены в состояние боевой готовности, а в небо подняли истребители.