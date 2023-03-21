Американский беспилотник MQ-9 Reaper, который рухнул в воды Чёрного моря, мог участвовать в подготовке предстоящего нападения украинских дронов на порт Туапсе. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.
По их данным, MQ-9 разведывал обстановку для того, чтобы ВСУ могли нанести удары морскими и воздушными дронами. А затем американский беспилотник должен был координировать их для отлёта на базу.
Однако командование России узнало о готовящейся атаке заранее: корабли Черноморского флота были приведены в состояние боевой готовности, а в небо подняли истребители.
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Военные лётчики сомневаются, что видео является аутентичным.