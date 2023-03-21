Politico: Зеленский боится злить Китай своей критикой и ведёт игру с Си Цзиньпином

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Украинский президент Владимир Зеленский избегает критических высказываний в адрес Китая на фоне его сближения с Россией. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, Киев боится разозлить лидера КНР Си Цзиньпина, поэтому продолжает вести с ним дипломатическую игру. Отмечается, что Пекин остаётся для Украины важным торговым партнёром и инвестором.

Как подчеркнула автор материала, Зеленский легко критикует руководителей Венгрии и Германии, однако не может допустить подобного поведения в отношениях с китайскими политиками.

"Он ведёт долгую дипломатическую игру с союзником Москвы №1 — председателем КНР Си Цзиньпином", — сказано в публикации.

Киевский режим до конца не уверен в том, что Китай действительно планирует поставлять технику и боеприпасы России, резюмировала журналист.

Си Цзиньпин находится в РФ с государственным визитом. На встрече в Кремле председатель КНР назвал российского президента Владимира Путина "дорогим другом".