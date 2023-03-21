РИА Новости: Соединённые Штаты Америки не заинтересованы в победе Украины

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Многие критикуют Джо Байдена за недостаточную решительность в отношении Украины, считая, что американский лидер не заинтересован в победе Киева. Об этом подробнее рассказал обозреватель РИА Новости Ренат Абдуллин.

"Байден хочет поражения России, но, похоже, боится, что Киев на самом деле победит. Если он верит в официальную позицию Америки — восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, он должен подтвердить это и разработать соответствующий план. Если нет, пусть так и скажет", — сказал бывший советник президента США Джон Болтон в статье The Wall Street Journal.

В публикации для издания 19FortyFive ещё в августе прошлого года экс-советник обвинил Байдена в нерешительности. По его мнению, это не сулит Украине ничего хорошего.

Авторитетный американский телеведущий Шон Хэннити напомнил об инциденте с беспилотником в Чёрном море, отметив, что Белый дом отреагировал на падение дрона довольно сдержанно. Эксперт считает, что ликвидацию дрона следовало рассматривать как факт войны, но Байден не предпринял должных мер. Журналист убеждён, что администрация президента лжёт перед народом.

РИА Новости опросили экспертов. Они полагают, что последние нападки на Байдена связаны с напряжённостью внутриполитической обстановки. Эксперт РИСИ Сергей Ермаков считает, что причиной этому может быть предвыборная борьба в США.

Он отметил, что Америка действуют только в своих национальных интересах. Хотя в Вашингтоне заявляют о поддержке Украины, это является пропагандой.

"На деле же Украина для американцев — только инструмент для нанесения стратегического поражения России. На это способен лишь коллективный Запад. Украину поставят в строго определённые рамки", — говорит эксперт.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев отмечает, что администрация США ждёт изменений военной обстановки.

Если ситуация на фронте не изменится, то Белый дом столкнётся с новыми проблемами. Республиканцы могут потребовать более эффективного использования средств, а также ужесточения подхода к оказанию поддержки Киеву, заключает Абдуллин.