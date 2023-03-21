В Минобороны Северной Македонии подтвердили передачу Вооружённым силам Украины четырёх истребителей Су-25. Соответствующее заявление сделала глава ведомства Славянка Петровска.
"Поставленное Украине оборудование состоит из стрелкового оружия, артиллерийских орудий, танков, истребителей "Су", ПВО, а также снаряжения для военной авиации", — перечислила министр.
Журналистам местного издания Janes удалось выяснить, что три одноместных Су-25 и один двухместный Су-25УБ, переданные Украине, были куплены у Киева более 20 лет назад и не поднимались в воздух с 2004 года, так как давно непригодны для полётов.
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