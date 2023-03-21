Члены польской партии "Конфедерация" призвали к отставке посла в Париже Яна Эмерика Росцишевского, который заявил о возможном вступлении Варшавы в конфликт с Россией в случае поражения украинской армии.
Польские политики назвали высказывание дипломата скандальным.
"Конфедерация" требует немедленного отстранения от должности господина посла", — отмечается в Twitter* партии.
По словам депутата сейма Роберта Винницкого, Росцишевский существует в своей "альтернативной действительности", где Польше по непонятным причинам необходимо начать сражение с Вооружёнными силами России. Он добавил, что громкое заявление посла противоречит интересам Варшавы.
Винницкий порекомендовал официальным лицам больше не рассуждать о возможном конфликте с Москвой.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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