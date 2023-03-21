В Польше призвали к отставке посла Росцишевского после его слов о возможном конфликте с Россией

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Члены польской партии "Конфедерация" призвали к отставке посла в Париже Яна Эмерика Росцишевского, который заявил о возможном вступлении Варшавы в конфликт с Россией в случае поражения украинской армии.

Польские политики назвали высказывание дипломата скандальным.

"Конфедерация" требует немедленного отстранения от должности господина посла", — отмечается в Twitter* партии.

По словам депутата сейма Роберта Винницкого, Росцишевский существует в своей "альтернативной действительности", где Польше по непонятным причинам необходимо начать сражение с Вооружёнными силами России. Он добавил, что громкое заявление посла противоречит интересам Варшавы.

Винницкий порекомендовал официальным лицам больше не рассуждать о возможном конфликте с Москвой.

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