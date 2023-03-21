Американский лидер Джо Байден рискует оказаться в украинской ловушке, которая пошатнёт позиции США на мировой арене. Такое мнение выразил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб.
В своём материале для издания Responsible Statecraft он назвал три аспекта, определяющие будущее украинского конфликта. По его словам, первый фактор — это боевая обстановка. Как пояснил Биб, украинская армия может столкнуться со "значительным поражением" на Артёмовском направлении и другими провалами на линии соприкосновения.
Второй аспект — внутренние проблемы в США, указал экс-аналитик ЦРУ. Он напомнил, что многие представители республиканской партии сомневаются в необходимости продолжать поставки техники Киеву.
Биб добавил, что третий фактор — вероятность вмешательства Пекина, который способен выступить посредником по урегулированию конфликта. Он подчеркнул: такой сценарий серьёзно изменит миропорядок.
"У администрации Байдена ещё есть время на поиск выхода из этой потенциальной ловушки", — резюмировал бывший аналитик ЦРУ.
Он призвал Белый дом ускорить переговоры с Москвой.
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