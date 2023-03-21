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Ветеран ВС США Дрейвен: вина Путина лишь в том, что он не продал Россию Западу

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Мир

Западные страны ополчились на президента России Владимира Путина лишь по тому, что он отказался продавать свою страну, как это сделали многие мировые лидеры раннее, заявил отставной офицер американской армии Ноктис Дрейвен.

Ветеран ВС США Дрейвен: вина Путина лишь в том, что он не продал Россию Западу

"Считаю, что единственное, в чём Путин виноват, так это в том, что президент России не продал свою страну Западу, как это делали многие другие", — написал ветеран на своей странице в соцсети.

Сейчас, отметил он, перед США, Великобританией и Европой стоит неразрешимая задача: РФ невозможно победить на поле боя, а заставить Кремль подчиняться, как Францию, Германию и другие страны, у Запада не хватит сил.

Ранее польский генерал назвал ошибочной тактику ВСУ в Артёмовске и отметил, что она сыграла на руку российской армии.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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