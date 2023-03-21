Большое количество украинских беженцев, присоединившихся к британской программе "Дома для Украины", ошибочно поверили, что направляются в "сливки Европы". Об этом пишет Telegraph.
По информации издания, мигрантам, мечтавшим о счастливом будущем, пришлось погрузиться в чрезмерную бумажную волокиту и запутанные правила.
"Беженцев быстро втянули в бесконечный круговорот великой британской бюрократии", — пожаловалась гражданка Украины.
Она добавила, что многие украинцы столкнулись с чувством неуверенности в завтрашнем дне. Как пояснила собеседница издания, мигрантам приходится долго ждать выдачи вида на жительство.
Кроме того, женщина заявила о трудностях с поиском новых рабочих мест и курсов изучения иностранных языков.
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