Вашингтонская полиция не исключает, что возможное предъявление обвинения экс-президенту США Дональду Трампу спровоцирует массовые беспорядки вокруг Капитолия.
Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщило американское издание Politico.
"Уровень безопасности полиции будет повышен, начиная с утра вторника", — пояснили собеседники журналистам.
Согласно данным полицейской разведки, многочисленные протесты сторонников бывшего главы Белого дома также ожидаются около поместья Трампа во Флориде и в Нью-Йорке.
Ранее Трамп заявил, что получил предупреждение из прокуратуры Манхэттена о готовящемся аресте 21 марта.
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