Politico: в Вашингтоне готовятся к массовым беспорядкам перед возможным арестом Трампа

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Вашингтонская полиция не исключает, что возможное предъявление обвинения экс-президенту США Дональду Трампу спровоцирует массовые беспорядки вокруг Капитолия.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщило американское издание Politico.

"Уровень безопасности полиции будет повышен, начиная с утра вторника", — пояснили собеседники журналистам.

Согласно данным полицейской разведки, многочисленные протесты сторонников бывшего главы Белого дома также ожидаются около поместья Трампа во Флориде и в Нью-Йорке.

Ранее Трамп заявил, что получил предупреждение из прокуратуры Манхэттена о готовящемся аресте 21 марта.