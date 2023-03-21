Канцлер ФРГ Шольц признался, что по полтора часа разговаривает с Путиным по телефону

0:38 Your browser does not support the audio element. Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ведёт с президентом РФ Владимиром Путиным долгие телефонные переговоры, причём они проходят в вежливом и уважительном тоне.

Немецкий лидер пояснил, что иногда беседа проходит даже без переводчиков.

"Это долгие переговоры — иногда час, иногда полтора. Иногда на немецком, иногда с переводом", — цитирует Шольца местное издание Rheinische Post.

Канцлер подчеркнул, что несмотря на наличие "серьёзных различий во мнениях" по поводу украинского кризиса, важность двухсторонних контактов с Москвой не вызывает сомнений.