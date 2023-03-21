Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ведёт с президентом РФ Владимиром Путиным долгие телефонные переговоры, причём они проходят в вежливом и уважительном тоне.
Немецкий лидер пояснил, что иногда беседа проходит даже без переводчиков.
"Это долгие переговоры — иногда час, иногда полтора. Иногда на немецком, иногда с переводом", — цитирует Шольца местное издание Rheinische Post.
Канцлер подчеркнул, что несмотря на наличие "серьёзных различий во мнениях" по поводу украинского кризиса, важность двухсторонних контактов с Москвой не вызывает сомнений.
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Военные лётчики сомневаются, что видео является аутентичным.