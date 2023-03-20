Журналист Шевченко: было понятно, что внесение закона об иноагентах спровоцирует протесты в Грузии

Политик, журналист Максим Шевченко в беседе с Pravda.Ru рассказал, кто на самом деле стоит за протестами в Грузии, кто пытается расшатать ситуацию в стране.

Эксперт напомнил, что в Грузии была демонстрация против закона об иноагентах, и буквально позавчера была демонстрация, в ходе которой сожгли флаг Евросоюза, которую организовала консервативная партия.

Есть версия, такая, что это всё было затеяно самым влиятельным человеком Грузии Бидзиной Иванишвили, для того, чтобы показать всем заинтересованным внешним силам, что он держит ситуацию как возможность её дестабилизации, потому что не надо было вносить закон об иноагентах именно сейчас.

"Внесение этого закона, как говорят грузинские политики, мои хорошие знакомые, бессмысленно само по себе было. Понятно было, что внесение этого закона спровоцирует некий конфликт… Некоторые грузинские аналитики говорят, что это было сделано именно для того, чтобы возбудить эти протесты, потом показать, что полиция справляется с ними", — сказал Шевченко.

Журналист объяснил, что закон об иноагентах предполагает лишение финансирования огромного количества прозападных организаций, которые живут на эти деньги, это просто лишение огромной массы людей зарплаты.

"Я только могу сказать одно, что это к России не имеет никакого отношения вообще, от слова совсем", — подчеркнул Шевченко.

Обозреватель отметил, что у руководства Грузии сейчас один интерес — остаться в стороне от мировой войны, которая разворачивается. Грузины, как бы они ни втянулись в эту войну, на стороне России или на стороне Запада, пострадают, страдания грузинского народа продолжатся, поэтому грузинская власть хочет остаться от этого в стороне.