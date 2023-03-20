Полковник Макгрегор: в Вашингтоне поговаривают, что США не справились на Украине

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В американской прессе всё чаще стали появляться материалы, в которых действия украинского лидера Владимира Зеленского подвергаются критике. Тем самым Вашингтон готовит американцев к неизбежному провалу на Украине. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"В администрации начинают поговаривать, что все идет наперекосяк, Украина разваливается, а американцы не справились, и им пора уходить. Через СМИ американцам пытаются постепенно донести это", — сказал Макгрегор в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру.

Полковник подчеркнул, что это всего лишь его мнение, однако то, что в последние дни писали New York Times и Washington Post относительно гигантских потерь ВСУ и провальных шагов Киева говорит о признании Вашингтоном отсутствии у Киева "готовности к победе".

Даже в США признают, что из-за огромных потерь Зеленский просто бросает неопытных мобилизованных в пекло, под "огонь ВС РФ". Военный выразил надежду, что скоро эта ситуация станет ясна и для ЕС.