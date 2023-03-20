Над резиденцией посла России в Эстонии теперь вместо российского флага развивается национальный сине-чёрно-белый триколор. Также демонтирован и российский герб. Об этом сообщает сегодня портал EADaily со ссылкой на национальное эстонское телевидение.
Нововведения министр иностранных дел Урмас Рейнсалу объяснил тем, что посольство России с 1 марта прекратило договор аренды площади, поэтому больше она не является посольской резиденцией.
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