Президент США Джо Байден опубликовал в Twitter* многообещающий пост с надписью "завтра"

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Американский президент Джо Байден опубликовал загадочный пост в соцсети с подписью "Завтра" и призывом "Верь" над своим кабинетом. Публикация появилась ночью в Twitter*.

Хозяин Белого дома не объяснил значение надписей. Поскольку слово "Believe" написано синими буквами на жёлтом фоне, пользователи соцсети предположили, что речь идёт о каком-то важном событии для Украины. Некоторые считают, что публикация появилась перед предполагаемым задержанием бывшего главы государства Дональда Трампа.

Напоминаем, его обвиняют в получении "взятки за молчание". Это стало фантастической новостью для Америки.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.