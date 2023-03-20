The Independent: Китай получил возможности, на которые год назад ещё и не рассчитывал

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В связи с визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в западной прессе много материалов про Китай. И речь не только об отношениях России и Китая.

Вот, в частности, британская The Independent рассуждает на тему того, почему следует внимательно отнестись к китайскому плану мирного урегулирования на Украине (перевод "ИноСМИ").

В материале признаётся, что западные союзники Киева по-прежнему настаивают на поддержке Украины. При этом, отмечает британское издание, в политических кругах США — и не только в США — усиливается ропот недовольства по поводу истощения финансовых и военных ресурсов отдельных стран.

В Европе также опасаются, что стоимость восстановления Украину в основном будет возложена на плечи европейцев.

При этом хоть на Западе и заявляют постоянно, что время и условия окончания конфликта будут зависеть от Киева, однако и на Украине, и на Западе отлично осознают, что это не так.

"Когда Запад устанет от затрат, а возможно, и от риска более масштабного противостояния, у Киева не останется иного выбора, кроме как искать решение на лучших условиях, которые он сможет получить. Приближение президентских выборов в США в ноябре еще сильнее подтолкнут к размышлениям", — говорится в материале.

Китаю же конфликт на Украине предоставил возможности, которые ранее в Пекине могли рассматривать в лучшем случае как отдалённую перспективу. Энергетическая безопасность страны укрепилась. А председатель КНР получил возможность выступить в качестве главного защитника незападного блока, также известного как Глобальный Юг — и не только в ООН.

В случае прогресса с мирным планом Китая эту инициативу придётся рассматривать как предвестие совершенно нового международного порядка, отмечает британская The Independent.

"Именно поэтому, скажет циник, есть те, кто сделает всё возможное, чтобы она провалилась", — подчёркивается в материале. И отметим, чего ходить вокруг да около — "те" находятся в Вашингтоне.