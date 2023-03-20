MWM: Россия не способна финансировать свои ВВС

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Россия больше не может щедро финансировать свои ВВС. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.

Отмечается, что ещё со сталинских времен Россия была соперником США в вопросе производства военных воздушных судов. Однако из-за отсутствия финансов Москва проиграла Вашингтону в гонке по поводу пятого поколения истребителей.

"В результате лишь Китай и США развернули на сегодняшний день эскадрильи истребителей пятого поколения, тогда как Россия перестала считаться серьёзным соперником для лидеров отрасли в борьбе за первенство в будущем шестом поколении", — пишут в публикации.