Россия больше не может щедро финансировать свои ВВС. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.
Отмечается, что ещё со сталинских времен Россия была соперником США в вопросе производства военных воздушных судов. Однако из-за отсутствия финансов Москва проиграла Вашингтону в гонке по поводу пятого поколения истребителей.
"В результате лишь Китай и США развернули на сегодняшний день эскадрильи истребителей пятого поколения, тогда как Россия перестала считаться серьёзным соперником для лидеров отрасли в борьбе за первенство в будущем шестом поколении", — пишут в публикации.
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