Американские журналисты заявили, что политика Вашингтона укрепила отношения Москвы, Пекина и Тегерана. Этому не помешали даже некоторые проблемы между странами, отметили в СМИ.
"Россия, Китай и Иран начинают более тесно сотрудничать друг с другом", — сообщили в Politico.
В издании объяснили сближение введением санкций против этих стран со стороны Штатов. Вместе с этим в качестве примера укрепления связи журналисты привели скорое получение Ираном членства в Шанхайской организации сотрудничества. Также в СМИ напомнили, что Пекин помог Тегерану и Саудовской Аравии заключить соглашение.
По мнению авторов статьи, объединение противников Вашингтона усложняет формирование коалиции для их сдерживания.
Ранее журналисты Kyodo сказали, что власти Канады предложили США, Южной Корее и Японии создать новый механизм борьбы с Россией и Китаем.
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