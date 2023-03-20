Польский институт международных отношений (PISM) опубликовал доклад, в котором проанализировал цели США в Арктическом регионе.
Польские эксперты уверены, что принятая Джо Байденом в 2022 году национальная стратегия, связанная с Арктикой, направлена на повышение военной активности США в регионе.
Однако прямого наращивания присутствия ВС США в Арктике она не подразумевает. Американцы намерены укрепить свои позиции в регионе посредством сотрудничества со странами-партнёрами по Североатлантическому альянсу.
"Речь идёт о Канаде, Исландии, Дании и Норвегии. И о тех, кто стремится присоединиться к НАТО", — цитирует RT доклад PISM.
Специалисты добавили, что Вашингтон пытается сбалансировать политику в регионе, уделяя равное внимание борьбе с изменением климата, защите собственных экономических интересов и безопасности.
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